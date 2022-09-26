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«التعليم العالي»: إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 فور اعتمادها

كتب:

أحمد أبوضيف
09:37 ص | الإثنين 26 سبتمبر 2022
مكتب التنسيق

مكتب التنسيق

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أنَّ العمل يجرى على قدم وساق  من قبل اللجنة العليا للتنسيق لفرز رغبات  تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والطلاب المسجلين للرغبات خلال أيام أعمل المرحلة، مضيفًا أنَّ توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد سيكون وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سيتم إعلانها فور اعتمادها من قبل وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الساعات المقبلة ليتمّ الكشف عنها وإتاحتها أمام الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مؤكداً أن قبول الطلاب للكليات المختلفة يكون وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية والنسب الموضوعة من قبل الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات تواصل حالياً استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّه يجرى العمل الفترة الحالية أيضًا على توزيع رغبات طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية ولأجنبية على الكليات وفقاً للنسب المحددة.

وفي السياق ذاته، أنهت الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية استعداداتها لتنسيق القبول بالجامعات 2022-2023 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات 2022 التي من المقرر أن تبدأ السبت.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.