خبير: انخفاض أسعار البيتكوين كان في صالح الدولار لهذه الأسباب

شهدت أسواق العملات الرقمية انخفاضا كبيرا خلال تعاملات اليوم، وهو ما تسبب في خسائر كبرى لجميع المتعاملين بها، حيث أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، شهدت تعرض سوق العملات الرقمية لموجة عنيفة من الخسائر، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكي.

بيع العملات المشفرة

فمع صدور بيانات التضخم الأمريكي، وزيادة التوقعات باتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، أدى ذلك إلى اتجاه الكثيرين إلى بيع العملات المشفرة لوضع أموالها في الدولار، حيث قفزت توقعات الأسواق لخطوة الفيدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة إلى 100 نقطة أساس، والتي ارتفعت من صفر إلى 28% بعدما كانت التوقعات تتجه لتسعير زيادة بواقع 75 نقطة أساس.

وانخفض سعر عملة البيتكوين الأكثر شهرة واستخداما في العملات الرقمية لتسجل 20.062 ألف دولار، بعدما كانت اقتربت من تسجيل مستويات الـ23 ألف دولار صباح تعاملات أمس الثلاثاء.

المعطي: البيتكوين دائم التحرك

وقال أحمد المعطي، خبير أوراق المال والعملات المشفرة، إن أسعار البيتكوين دائمة التحرك صعودا وهبوطا، خاصة وأن الفترة الحالية ارتبط سعر البيتكوين والدولار الأمريكي والأسهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة الماضية انخفضت فيها قيمة الدولار خلال، ولكن مع ظهور بيانات التضخم الأمريكي بزيادة في التضخم أدى إلى اتجاه الدولار للارتفاع، وهو ما جعل المستثمرين يتجهون إليه.

وأشار إلى أن المستثمرين يتجهون إلى تسييل أموالهم، سواء كانت بيتكوين أو ذهب، لوضعها في الدولار، وهو ما أدى إلى زيادة الاستغناء عن البيتكوين، لذلك انخفضت أسعاره بشكل كبير، وهو ما أدى إلى خسائر كبرى للمستثمرين بها.