البيتكوين ترتفع لأكثر من 21 ألف دولار.. مشاعر التخوف بدأت في التلاشي

اندفعت أسعار العملات الرقمية بين عشية وضحاها، لتسجيل موجة قوية من الارتفاعات، وهو ما جاء عقب استعادة عملة البيتكوين مستويات الـ20 ألف دولار، التي تخلت عنها في وقت سابق من الأسبوع، حيث فقدت بيتكوين مستويات الـ20 ألف دولار نظرا لتحول شهية المخاطر لدى المتداولين، والتي انسحبت على سوق الأسهم الأمريكية التي كانت قد عمقت من خسائرها بداية الأسبوع.

وقال موقع «إنفيستينج»، إنه تأتي تلك التراجعات وسط اشتعال المخاوف بشأن استمرار تشدد العنف من جانب الفيدرالي الأمريكي، فيما يتعلق بشأن أسعار الفائدة، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وأضاف الموقع أنه في غضون الساعات القليلة الماضية، ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بأكثر من 100 مليار دولار، لتقترب من مستويات 1.06 تريليون دولار.

ووفقا لبيانات «Crypto Fear & Greed Index» فإن مشاعر التخوف والحذر من العملات الرقمية بدأت في التلاشي وتشهد تحسنا، خاصة مع تحقيقها مكاسب كبيرة.

وارتفع مؤشر «Crypto Fear & Greed Index» الذي يقيس نفسية المتعاملين في سوق الكريبتو، من خلال تتبع تحركات بيتكوين، أكبر العملات الرقمية في حدود 8 نقاط صعود من مستويات الـ20 نقطة إلى مستويات 28 نقطة.

أسعار البيتكوين تقترب من 21 ألفا و700 دولار

وأغلقت بيتكوين تعاملات يوم 8 سبتمبر عند مستويات 19.3 ألف دولار، بعدما كانت تتداول قرب مستويات 18.8 ألف دولار يوم 6 و7 سبتمبر، ومع حلول يوم 9 سبتمبر نجحت بيتكوين في تسجيل ارتفاع قوي بواقع ألفي دولار، لتغلق أعلى مستويات 21.3 ألف دولار، بينما نجحت في تعزيز إغلاقها أعلى مستويات 21 ألف دلار يوم 10 سبتمبر.

وخلال تعاملات اليوم الأحد ارتفعت بيتكوين في حدود 2%، فكانت بين مستويات 21.1 و21.7 ألف دولار، بينما تنخفض أحجام التداول حتى الآن في حدود 21% حيث بلغت نحو 35 مليار دولار.

وترتفع القيمة السوقية لبيتكوين من جديد أعلى مستويات الـ400 مليار دولار، وبلغت 415 مليار دولاربعد ارتفاع أسبوعي في حدود 10%، بينما تنخفض بنسبة 10% خلال شهر، وبنسبة 55% من بداية العام.