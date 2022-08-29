العملات الرقمية تواصل انهيارها جرّاء قرارات الفيدرالي الأمريكي

تعاني العملات الرقمية من تضرر كبير، نظرًا لتقلب شهية المتداولين واتجاههم إلى مقاصد أخرى نتيجة توجهات الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، ويقول المنظم الآسيوي إن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتقليل الضرر الذي يلحق بالمستهلكين، حيث تتجه سنغافورة إلى مزيد من التشدد في وصول مستهلكي التجزئة إلى العملات المشفرة.

وقال موقع «إنفيستينج»، أنّ المنظم الأسيوي يقول إن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتقليل الضرر الذي يلحق بالمستهلكين مستشهدًا بتوجهات سنغافورة.

اختلاف أسعارها لحظيا

وأوضح المدير الإداري لسلطة النقد في سنغافورة «رافي مينون»، موقفه من قطاع التشفير في خطاب بعنوان «نعم لابتكار الأصول الرقمية، لا للمضاربة على العملات المشفرة»، أكد فيه أن العملات المشفرة ليست شكلاً قابلاً للتطبيق من الأموال أو الأصول الاستثمارية نظرًا لتقلب أسعارها الشديد، بينما أعلن أن المنظم سيقيد وصول مستثمري التجزئة إلى العملات الرقمية.

منح التراخيص للتداول بقطاع العملات المشفرة

وتعاني أسواق العملات المشفرة في الوقت الحالي من صعوبة بالغة، خاصة وأن العديد من المنظمين الماليين يتحكمون في مساحة التشفير الحر والمضاربة، وبدأت سنغافورة التي لا تمتلك موارد طبيعية، العام الماضي منح التراخيص للاعبين في قطاع العملات المشفرة والسماح بالتداول الفردي والمؤسساتي لفئة الأصول.

وأشار الموقع إلى أن الاستثمار في شركات التشفير والبلوك تشين في سنغافورة ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 1.48 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن شركة KPMG، وهو ما يعادل 10 أضعاف إجمالي العام السابق وما يقرب من نصف إجمالي آسيا والمحيط الهادئ لعام 2021.

ومع ذلك، خرجت عملية التوازن في المدينة عن مسارها بسبب سلسلة من عمليات الاحتيال والفضائح رفيعة المستوى التي تردد صداها في مشهد العملة المشفرة العالمي هذا العام، فضلاً عن انخفاض أحجام التداول التي ساهمت في إعادة تعيين مؤلمة للتقييمات التي كانت مرتفعة في السابق.