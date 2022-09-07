أسعار البيتكوين تنخفض لأدنى مستوى لها في 3 أشهر

تراجع سعر أكبر العملات المشفرة وأكثرها استخدامًا ليصل سعرها لأقل من 19 ألف دولار للعملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ اقتربت أسعار البيتكوين إلى أدنى مستوياتها لهذا العام، وأدت المخاوف المتزايدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى إبعاد المستثمرين عن العملات المشفرة.

وانخفض سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 5٪ لتصل إلى 18 ألفًا و764 دولارًا، وأدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 3 أشهر، وبسبب انخفاض أكبر العملات المشفرة، تأثرت جميع عملات سوق الكريبتو، غذ انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى ما دون علامة تريليون دولار مرة أخرى.

خسائر السوق العالمية

وقال موقع «إنفيستينج» أن السوق العالمي خسر حتى الآن ما يقرب من 2 تريليون هذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم إلى التخلص من معظم رهانات التشفير الرئيسية، وجاءت خسائر البيتكوين الأخيرة على خلفية البيانات القوية للتوظيف وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، التي تشير إلى بعض المرونة في أكبر اقتصاد في العالم.

كما يمنح هذا الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة بمعدلات حادة، وقد كان البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع من بين الأصول الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الفائدة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في حل عامين من السياسة النقدية التيسيرية في عهد كوفيد.

ارتفاع أسعار الفائدة

وكانت الأموال السائلة والسيولة المالية المرتفعة من أكبر العوامل وراء الارتفاع الرائع للعملات المشفرة على مدار العامين الماضيين، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة الآن، يتردد المستثمرون في الاستفادة من رأس المال في الفضاء.

كما تأثرت المعنويات تجاه العملات المشفرة بسلسلة من حالات الإفلاس البارزة هذا العام، لا سيما في صندوق التحوط ثري أروز كابيتال، وشركة سليسيوس، مقرض العملة المشفرة.

وأدت الخسائر الأخيرة في البيتكوين إلى انخفاض كبير في ربحية تعدين الرمز المميز، وقد حفز هذا البيع من قبل معظم عمال المناجم الرئيسيين لتغطية مراكزهم، مما أدى إلى المزيد من الخسائر في الرمز المميز.