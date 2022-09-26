«التعليم العالي»: إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال 48 ساعة

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، إنّ الوزارة ستعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية في أسرع وقت، بحد أقصى خلال 48 ساعة، لافتا إلى أنّه جار فرز رغبات الطلاب بمختلف التخصصات، لتوزيعهم وفقا للحدود الدنيا والنسب المعمول بها.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أقرّ نسبة قبول 10% من طلاب وحملة الشهادات الفنية المختلفة بالجامعات والمعاهد الحكومية، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس، موضحا أنّه فور إعلان النتيجة سيتم فتح باب ومرحلة تقليل الاغتراب 2022.

تنسيق الجامعات 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنّ جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بياناتها متاحة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وموقع المجلس الأعلى للجامعات، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات والكيانات الوهمية تجنبا للوقوع ضحية لمنعدمي الضمير، مؤكدا أنّ لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لمداهمة ومجابهة المؤسسات التي تمنح شهادات وهمية.