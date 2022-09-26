تركيب وصلات مياه شرب لـ50 أسرة أكثر احتياجا بالغربية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، توصيل وصلات مياه شرب نقية إلى 50 أسرة أولى بالرعاية بقرية سنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأكد شيخ العرب عبدالله، وكيل التضامن بالغربية، أن الهدف من تركيب وصلات مياه الشرب بالتعاون مع جمعية الأورمان توفير «حياة كريمة» للأسر الأكثر احتياجا، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

ولفت إلى أن الأسر المستفيدة يتم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي، وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

مشروعات تنموية

وذكر اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع مديرية التضامن بالغربية، يعد من أكبر المشروعات التنموية الشاملة في تاريخ مصر، وقد أدرجته الأمم المتحدة على منصتها كواحد من أبرز البرامج التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

التخفيف عن كاهل المواطنين

وأوضح أن «حياة كريمة» تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، فضلًا عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالاضافة الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة عملت على تركيب قرابة 5 آلاف وصلة مياه لـ 5 آلاف أسرة غير قادرة في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك في المحافظات المختلفة.