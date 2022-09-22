حياة كريمة: مبادرة «راجعين نتعلم» هدفها دعم أبناء الأسر الأكثر احتياجا

قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إن العمل في المؤسسة يقوم على الشعور بالمواطن المصري، وباقتراب العام الدراسي الجديد، تبحث الأسر المصرية عن توفير مصروفات الأدوات المدرسية للطلاب من أبنائهم، ومن هذا المنطلق، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «راجعين نتعلم»

سداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات

أوضحت «الشرقاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «راجعين نتعلم»، هدفها توفير الخدمات الخاصة بسداد المصروفات الدراسية، وتوفير المستلزمات للطلاب في محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف 25 محافظة على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات إلى سكنها والتي تتنوع بين سداد المصروفات الدراسية للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير المستلزمات الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

نشر جهود الدولة في الخدمات التعليمية والمشروعات القومية

أشارت هبة الشرقاوي، إلى أن المبادرة تنشر جهود الدولة في الخدمات التعليمية والمشروعات القومية بين الطلاب، ومن خلال المبادرة، ترصد احتياجات المواطنين على أرض الواقع، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، من احتياجات للأبناء والأسر بشكل عام، وأهمها سداد المصروفات لغير القادرين من خارج الفئات المعفاة، ومن الجائز أن يزيد عدد المستفيدين من خدمات المبادرة، في ظل الرصد الميداني المنفذ على أرض الواقع.

مبادرة التعليم حياة

أكدت مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة أطلقت العام الماضي، مبادرة «التعليم حياة» التي كانت تستهدف التوعية الرقمية بنظام التعليم الرقمي الجديد، وبالمشروع القومي حياة كريمة، وجرى تنفيذها في القليوبية وبني سويف والغربية، ولاقت تفاعلا كبيرا من الطلاب خلال تعريفهم بأهمية المشروعات المقامة في القرى المقيمين بها، لتغيير شكل الريف المصري، وتطوير المنازل والمدارس بشكل عام.