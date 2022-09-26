سامي عبدالراضي: مبادرة «حياة كريمة» وجه مصر المشرق في المحافل الدولية

قال سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ الطلاب يجب أن يكون هدفهم الأساسي من الدراسة الحصول على المعلومات والمهارات وتطوير الذات والثقافة اللازمة لسوق العمل بعيدًا عن حفظ المعلومات للحصول على درجات الشهادات، مؤكّدًا أهمية لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين ورعايتهم، مشيدًا بتدريب 1000 من المعلمين المتميزين لتأهيلهم لإدارة المدارس.

حياة كريمة تتولى رعاية 50 مليون مواطن في 4 آلاف و500 قرية

ووصف عبدالراضي، في حوار مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، مبادرة حياة كريمة بـ«وجه مصر المشرق»، لافتًا إلى أنها تتولى رعاية 50 مليون مواطن في 4 آلاف و500 قرية بجميع أرجاء الجمهورية، وهو ما يدعو للفخر بجميع المحافل الدولية.

5 دول عربية تشارك لأول مرة في معرض «تراثنا»

كما أشار مدير تحرير «الوطن» إلى أهمية معرض «تراثنا»، مؤكّدًا أهمية وجود سجل ضريبي وأعمال سابقة للمشاركين، لافتًا إلى قدرته على إبراز الهوية الثقافية للمحافظة التي يسكنها كل منهم، وهو ما ينعكس على التنوع التراثي الموجود من مختلف المحافظات مثل أسوان ومطروح وسيناء، مشيدًا بمشاركة 5 دول عربية في المعرض «وهو ما يجعلنا نشاهد تراث الأخوة الأشقاء بالسعودية وليبيا والأردن والإمارات والسودان».