رياضة النواب: إعادة بناء استاد النادي المصري البورسعيدي في موقعه بـ300 مليون جنيه

شهد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، توقيع عقود الإسناد بين المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة «وادي النيل»، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بإعادة بناء استاد النادي المصري الجديد في موقعه التاريخي، على أن يبدأ العمل في الموقع خلال أيام قليلة، وذلك بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

جهود عمرها عام ونصف

وأكّد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنَّه منذ ما يقرب من عام ونصف كان هناك سعي وجهود لإعادة بناء استاد النادي المصري الجديد، في نفس موقعه التاريخي ويستقبل مباريات الفريق، وبالفعل استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأهداهم الاستاد في مكانه القديم.

اعتماد من وزارة التخطيط بـ300 مليون جنيه

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أنَّه حصل علي اعتماد من وزارة التخطيط بـ300 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2022-2023 لصالح بناء استاد النادي المصري في موقعه الحالي بنطاق «حي المناخ»، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنَّ ذلك التخصيص جاء في الخطة والموازنة للعام المالي الحالي كدفعة أولى، على أن يتم التمويل تباعاً بعد ذلك حتى الانتهاء من المشروع وبناء الاستاد.

وأكّد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، دعمه الكامل لرئيس النادي ومجلسه في كل خطواته لبناء استاد النادي المصري الجديد بما يليق بأهالي بورسعيد وجمهور النادي.