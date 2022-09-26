40 مليون جنيه جديدة لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

وقعت مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر «CIB Foundation»، بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، بمقر مستشفى أهل مصر بالقاهرة الجديدة، لتمويل مشروع «من الجرح اتولد نجم»، لشراء الأجهزة اللازمة، ضمن الاستعدادات الجارية لتشغيل المستشفى وبدء استقبال الحالات.

وبلغت قيمة التبرع الذي نص عليه بروتوكول التعاون، 40 مليون جنيه، كما تضمن التوقيع وضع العلامة التجارية الخاصة بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية

قال المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر «Foundation CIB»، إن هدف التبرع هو المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل خاص، إذ وقعت مؤسسة البنك التجاري الدولي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، من خلال توفير الأجهزة والفرش الطبي، لتجهيز عدد 8 غرف رعاية مركزة للأطفال وعدد 12غرفة رعاية متوسطة للأطفال، وعدد 4 غرف إقامة داخلي للأطفال بالإضافة إلي محطات تمريض لهذه الأقسام بالمستشفى، والتي تعد أول مستشفى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

المساعدة في إنهاء أوجاع ضحايا الحروق

أكدت الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن البروتوكول الجديد يأتي في إطار الحرص الدائم على التبرع والمساهمة في إنهاء أوجاع ضحايا الحروق، للمساعدة في التجهيزات الشاملة للمستشفى، مشيرة الى سعي المؤسسات المصرفية لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتضمن دعم المؤسسات غير الهادفة للربح.