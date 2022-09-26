سفير كوريا الجنوبية يتناول الخبز البلدي والفطير المشتلت في أسيوط (صور)

عبر هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، بإعجابه بالمخبوزات الصعيدية والعيش الشمسي والفطير المشتلت خلال تفقده معرض المنتجات والحرف التراثية المصرية والصعيدية المقام بديوان عام محافظة أسيوط.

السفير الكوري يتناول الخبز البلدي وفطير مشتلت

وفي لقطة ظريفة، أصر سفير كوريا الجنوبية في مصر على تناول العيش الشمسي والفطير المشتلت الذي قدمته له إحدى السيدات المشاركات في معرض يضم العيش الشمسي والمخبوزات الصعيدية، معبرًا عن إعجابه بجودة ومزاق العيش المصري، وأخذ مجموعة من المخبوزات هو والوفد المرافق له.

تعاون مستمر بين البلدين

وقال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، خلال الزيارة، إنه يحب الشعب المصري، ويفضل تناول الكشري الذي يعد من الأكلات الشعبية المصرية، مشيرا إلى أن هناك أكله كورية شبيهة به.

وأشار السفير الكوري إلى وجود تعاون في مختلف المجالات بين مصر وكوريا، مضيفا «نسعى خلال الفترة المقبلة إلى خلق استثمار كبير في محافظة أسيوط».