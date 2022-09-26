خطوات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.. احتفظ باستمارة البيانات

أعلنت منظومة السجل القومي للإعاقة بوزارة الصحة والسكان عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لراغبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى ضرورة التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات بشكل صحيح كي تصل الرسالة بالموعد ومكان الكشف.

وأوضح السجل القومي للإعاقة، أن الشخص المدون للبيانات مسؤول بشكل قانوني عن جميع البيانات المسجلة، مع طباعة استمارة التعليمات والاحتفاظ بها.

خطوات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

وفقًا لمنشور«التضامن» الذي يحمل رقم 7 لسنة 2022 يمكن التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل للحالة مباشرة ومعه تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وأكدت المنظومة أن التضامن مستمرة في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقًا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

وأشار«القومي» إلى أن حالات الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة هي:

- بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد.

- الشلل الرباعي، الشلل الدماغي، ضمور العضلات «شلل الأطفال في طرف أو أكثر».

- حالات كف البصر.

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى «معدل ذكاء ٣٥ أو أقل».

الإعاقات المتعددة، طيف التوحد، والقزامة.

خدمات السجل القومي للإعاقة

ويمكن من خلال السجل القومي للإعاقة إنجاز خدمات أخرى منها حجز موعد استكمال أوراق في حال طلب أبحاث إضافية بالإضافة لإمكانية الاستعلام عن مواعيد الحجز.