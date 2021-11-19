5 توصيات من «التضامن» لدعم قضايا الصحة والسكان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تقرير لها صادر نتيجة مجموعة من حلقات الحوار مع منظمات المجتمع المدني، على أهمية قضايا الصحة والسكان، خاصة للمناطق الأكثر احتياجاً، في المحافظات المختلفة، وخرجت الوزارة بعد اجتماعها مع منظمات المجتمع المدني، بمجموعة من التوصيات المختلفة، لتدعيم هذا المجال، والتي سوف نستعرضها خلال السطور القادمة.

5 وصايا لدعم قضايا الصحة والسكان

1) تشجيع منظمات المجتمع المدني على تقديم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك فقاً لخريطة أولويات التدخل لكل محافظة، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة والسكان طبقا لمعايير الجودة الوطنية المعتمدة.

2) توحيد معايير تقديم الخدمات الطبية المتنقلة بين منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الصحة العامة وتنظيم الأسرة والاكتشاف المبكر للأورام وللإعاقة وفقا لمعايير وزارة الصحة والسكان في الأماكن البعيدة والنائية التي لا يوجد بها خدمة صحية.

3) تأهيل وبناء قدرات الكوادر الطبية والمهنية من خلال تنفيذ برامج مشتركة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجالات التخطيط الصحي والمتابعة والتقييم وتنفيذ البحوث.

4) إعداد دلیل عمل مرجعي للتواصل الفعال مع المجتمع، متضمناً كل الرسائل الصحية الأساسية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتعميمه على كافة العاملين الميدانيين المعنيين بالتثقيف الصحي وتغيير السلوك من الجهات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.

5) تشجيع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ حملات إعلامية للدعوة وكسب التأييد لقضايا الصحة العامة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة على المستوى المحلي.

تجهيز عيادات للصحة الإنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلي

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، نظمت عدداً من الندوات وورش العمل، الخاصة بتوعية الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، كما صرحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم إنشاء عيادات «2 كفاية»، أو عيادات الصحة الإنجابية استكمالا لخدمات الوحدات الصحية فى الريف المصري.

وأعلنت وزارة التضامن من قبل، أنه سوف يتم تجهيز عيادات صحة إنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من وزارة الصحة بالمجان.