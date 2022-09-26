المؤبد لعاملين سرقا شخصا بالإكراه في سوهاج.. استخدما حيلة للإيقاع به

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما، لاتهامها بسرقة شخص بالإكراه، وذلك بدائرة مركز المراغة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

حيلة الإيقاع بالمجني عليه

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجاري، بدائرة مركز المراغة، حيث وجهت الجهات المختصة للمتهمين «ع.أ» و«ع.ع» تهمة سرقة مبلغ مالي من المجني عليه «ز.ع» عن طريق الإكراه، حيث تم التعدي عليه بالضرب.

وبحسب أوراق القضية، أوقف المتهمان المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام، وطلب منه المتهم الأول التوجه برفقته لمنزله بحجة شراء ماشية، وبالفعل أحسن المجنى عليه النيه وتوجه معه، وعقب وصولهما أمسك المتهم الثاني به وتعديا عليه بالضرب مستخدمين سلاحا أبيض «مطواة»، وتمكنا من شل مقاومته، وسرقة المبلغ المالي الخاص به، وأحدثا إصابته، ثم ألقوه خارج المنزل.

الإحالة للنيابة

وفور الاعتداء ليه، توجه المجني عليه لمركز شرطة المراغة وتقدم ببلاغ ضد المتهمين، وتم إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.