«جنايات سوهاج» تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل شاب بسبب «الخلافات»

تنظر محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة أحد الأشخاص تعدى على شاب في الشارع بناحية دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، ما أدى إلى إصابة المجني عليه، والذي لفظ أنفاسه أثناء محاولة إسعافه في المستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج تمكنت من كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم من إحدى المستشفيات باستقبالها «ك. ن. م»، عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب باشتباه كسر في عظام الجمجمة وجروح قطعية.

وقال ابن عم المجني عليه، إنه أثناء استقلالهما دراجة بخارية قيادة المصاب بذات الناحية استوقفهما «ع. ح»، «له معلومات جنائية» مقيم بذات ناحية أخميم، وطلب منهما اصطحابه، إلا أنهما رفضا فتعدى على المصاب بسلاح أبيض «ساطور» فأحدث إصابته المشار إليها، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة بين المصاب والمتهم.

وبسؤال والد المتهم «مزارع» قرر أن نجله يعاني من اهتزاز نفسي وقدم تقريرًا صادرًا من أحد الأطباء بذات المضمون.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على الجهات المختصة والتي قررت حبسه احتياطيا، وعقب ذلك تم إحالته لمحكمة الجنايات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وقال مصطفى الشاذلي المحامي، لـ«الوطن» إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف «الشاذلي»: «ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين».