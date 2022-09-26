محمد رمضان مع نيللي كريم في كواليس فيلم «ع الزيرو»

نشر محمد رمضان صورة من كواليس فيلمه الجديد «ع الزيرو» برفقة نيللي كريم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن المقرر أن يتمّ عرضه خلال الفترة المقبلة، وعلق قائلًا «حمزة ومريم من تصوير فيلم ع الزيرو تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل».

محمد رمضان يصور فيلمه الجديد «ع الزيرو»

يجسد محمد رمضان خلال أحداث الفيلم دور «حمزة»، بينما تجسد نيللي كريم دور مريم، ويتطرق الفيلم لقضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي.

وصور محمد رمضان عددًا من المشاهد خلال الأيام الماضية في بولاق أبو العلا، موجهًا الشكر لكل أهالي منطقة بولاق أبو العلا، مُعلنًا طرح الفيلم بدور السينما الفترة المُقبلة.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، وبطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، والطفل منذر مهران، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف الذين تجرى الشركة المنتجة الاتفاق معهم.