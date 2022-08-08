محمد رمضان ونيللي كريم يبدآن تصوير فيلم «ع الزيرو»

بدأ الفنان محمد رمضان، تصوير أولى مشاهده في فيلم «ع الزيرو»، والذي يشهد عودته إلى السينما بعد غيابٍ دام نحو 4 أعوام، منذ فيلم «الديزل» الذي عُرض عام 2018.

الفيلم تأليف مدحت العدل وإنتاج جمال العدل

ونشر المخرج ماندو العدل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس التصوير، مُعلقًا عليها بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أول يوم تصوير فيلم ع الزيرو.. تأليف مدحت العدل.. إنتاج جمال العدل.. محمد رمضان ونيللي كريم ونجوم كتير.. فيلم رقم 5.. يا كريم يارب».

ماندو العدل ينتهي من تصوير فيلم الملحد

وكان ماندو العدل، قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم «الملحد»، قبل أيام، استعدادًا لطرحه في السينمات خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث أن الموعد النهائي لم يُحدد بعد.

فيلم الملحد من بطولة أحمد حاتم، وشيرين رضا، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وصابرين، وحسين فهمي، وتارا عماد، ومصطفى درويش، والعمل من إنتاج السبكي، وإخراج محمد العدل.

محمد رمضان يطرح أغنية «دوشة» خلال أيام

في سياق آخر، يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم «دوشة»، حيث روج لها عبر حسابه على موقع انستجرام، مُعلقًا عليها بقوله: «طلبت معايا أقفل الصيف بدوشة قريبا.. الثقة في الله نجاح».

كما يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي الشهر الجاري، يوم الجمعة المقبل 12 أغسطس.