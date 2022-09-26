مشاركون في مشروعات فائزة بمسابقة أفضل أعمال إنشائية لعام 2022: شرف لنا

5 مشروعات مصرية في مجالات متنوعة استطاعت الفوز في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2022، التي أعلنتها مجلة «Engineering News - Record» الأمريكية، وهو ما أشاد به الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلى رأس الشركات الفائزة جاءت شركة المقاولون العرب بثلاث جوائز، وشركتي «حسن علام» و«أوراسكوم» فازتا بجائزتين عن مشروع لكل منها.

شركة «المقاولون العرب» فازت بثلاث جوائز، وهي «أفضل مشروع نقل في العالم لسنة 2022»، عن مشروع محطة عدلي منصور التبادلية، وجائزة الاستحقاق عن مشروع «مركز مصر الثقافي الإسلامي»، وأيضًا جائزة الاستحقاق، عن مشروع «تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل»، أما شركة «أوراسكوم» فحصلت على جائزة أفضل مشروع في فئة الطاقة والصناعة عن مشروع «محطة رياح رأس غارب بخليج السويس»، وأيضًا حصلت شركة «حسن علام» على جائزة الاستحقاق في فئة المشروعات البيئية عن مشروع «تطوير قري توشكي الجنوبية»، لذا تواصلت «الوطن» مع بعض عمال تلك المشروعات بعد لحظة النجاح التي كانوا شركاء فيها.

مشارك بمشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي: «ورينا العالم إحنا إيه»

سعادة كبيرة لاختيار مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، من المشروعات الفائزة بجوائز أفضل أعمال إنشائية في العالم، هكذا تحدث كريم صبري، أحد المهندسين المشاركين في المشروع الذي استغرق جهدًا كبرًا ووقتًا طويلًا على حد قوله.

وأضاف «صبري»، أنَّ مركز مصر الثقافي الإسلامي يعد من أكبر المشروعات المصرية في الآونة الأخيرة، وتولت تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع شركة «المقاولون العرب»، «تعهدنا أن نُري العالم شيئًا يفخر به كل المصريين، لنقول نحن هنا، وقد كان بفضل الله».

وأشار المهندس المصري إلى أنَّ المشروع يتسع لـ107 آلاف مصل، ويضم مركز «مسجد مصر» الذي يقع على مساحه 110 أفدنة بمساحة نحو 460 ألف متر مربع، مؤكّدًا أنَّ سعادته كانت كبيرة بتقدير الجهد الكبير الذي بذله كل عامل في هذا المشروع الضخم، من خلال فوزه بجائزة أفضل مشروع إنشائي في العالم.

عامل بمحطة رياح رأس غارب: «هذه الجائزة شرف لنا»

محطة رياح رأس غارب بخليج السويس كانت رحلة مهمة في مشوار محمد سالم المهني، الأمر الذي تأكّد منه بعد أن علم بفوزها بجائزة أفضل مشروع في فئة الطاقة والصناعة، «المجهود اللي بذل فيها محدش يتخيله غير اللي اشتغلوا هناك، العمل كان بحب واجتهاد عشان بلدنا».

وقال «سالم» إنَّه رغم سكنه في القاهرة بعيدًا عن محافظة السويس، إلا أنَّه وزملائه في العمل كانوا يظلون بالأيام الطويلة هناك بعيدًا عن منازلهم لينتهوا من مشروع المحطة، «مجهودنا ماراحش هدر إحنا دلوقتي بلدنا بتتتكرم عشان أفضل مشروع في فئة الطاقة والصناعة وإحنا شاركنا فيه، حاجة تدعو للفخر فعلا».

وتعد مجلة «Engineering News - Record» الأمريكية، واحدة من أهم الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات، كونها متخصصة في تغطية أخبار المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، وسنويًا تعد تصنيفًا حول أكبر المشروعات حول العالم.