أستاذ هندسة النقل: محطة عدلي منصور التبادلية تبلغ مساحتها 15 فدانا

قال الدكتور عبدالله أبوخضر، أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة بني سويف، إن محطة عدلي منصور التبادلية الجديدة تعتبر إحدى أكبر المحطات التبادلية على مستوى الجمهورية، وتبلغ مساحتها قرابة الـ15 فدانا.

أبوخضر: القطار الكهربائي صديق للبيئة أول قطار من نوعه على مستوى الجمهورية

وأضاف «أبوخضر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن محطة عدلي منصور التبادلية، تقدم خدمة القطار الكهربائي صديق للبيئة، وهو أول قطار من نوعه على مستوى الجمهورية، كما وسيكون وبداية من تلك المحطة التي جرى افتتاحها بداية لسريان أول قطار كهربائي على أرض مصر.

أبوخضر: القطار الكهربائي سيربط ما بين ميناء بورسعيد والإسكندرية والسويس

وأوضح أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة بني سويف، أن القطار الكهربائي سيربط ما بين ميناء بورسعيد والإسكندرية والسويس، كما وأن الخط الثالث والرابع، يعد أحسن مشروع للنقل الجماعي في عام 2021، «القطار الكهربائي سيخدم الكثير من المجمعات السكنية من العاشر من رمضان والعبور والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عن طريق المحطة التبادلية عدلي منصور».

وأكد أن الدولة المصرية تعمل للحفاظ على صحة المواطن المصري عبر توجه القيادة السياسية نحو النقل الأخضر صديق البيئة، والخالي تماما من التلوث الهوائي المضر بالبيئة.