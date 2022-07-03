أستاذ هندسة النقل: محطة عدلي منصور التبادلية تمثل نقلة حضارية

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن محطة عدلي منصور التبادلية تمثل نقلة حضارية في مجال النقل الحضري والجماعي داخل المدن، حيث إن تلك المحطة جاءت في إطار توجيهات مسبقة للرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على تكاملية وسائل النقل، وهو ما حققته المحطة التي جرى افتتاحها اليوم.

مهدي: المحطة تضم عددا من وسائط وأدوات النقل تتمثل في القطار الكهربائي الخفيف

وأضاف «مهدي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المحطة تضم عددا من وسائط وأدوات النقل تتمثل في القطار الكهربائي الخفيف، والذي جرى افتتاحه اليوم، وهو القطار الذي يربط ما بين مدينة الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بتجمعات شرق القاهرة، ووصولا إلى محطة عدلي منصور والسلام ويستكمل للعاشر من رمضان.

مهدي: القطار يعد وسيلة حضارية لسرعة إعمار المدن الجديدة

واستطرد: «القطار يعد وسيلة حضارية لسرعة إعمار المدن الجديدة، حيث إن المدن الجديدة قد يعزف عنها فئة من المواطنين بسبب عدم وصول المواصلات العامة لهم، والنهاردة وجود وسائل نقل زي القطار الكهربائي الخفيف كان له دور كبير، والمنظر كأننا في أوروبا مش في مصر بفضل التجهيزات في المحطة».

وأوضح أن المكون المحلي في إنشاء محطة عدلي منصور التبادلية وصل في بعض مرافق المحطة إلى 60% من الإنشاء، «ده معناه أني أشغل شركاتي ومنتجاتي في وقت فيه مشكلة في الاستيراد أو العملة الصعبة، والمصري دائما بيبتكر، والعمل أقرب ما يكون للإعجاز، وتم في فترة زمنية قصيرة».

وتابع: «المحطة التبادلية عدلي منصور بتعد عدد من أدوات النقل بتشمل القطار الكهربائي الخفيف وقطار القاهرة السويس ومترو الأنفاق الخط الثالث، وتشمل وصول الخدمة الترددية من وإلى مطار القاهرة، وحافلات النقل الإقليمية أو السوبر جيت، وقريبا سيتم إلحاق وسائل النقل السريع على الطريق الدائري».