محطة «عدلي منصور» تفوز بجائزة «ENR» كأفضل مشروع نقل في العالم خلال 2022

حصل مشروع محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم خلال عام 2022، وفق تقييم مجلة «ENR» العالمية، حسب بيان لوزارة النقل، اليوم السبت، أشارت فيه إلى أن «الجائـزة تمنح لأفضل المشروعات، وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع، وفقا لمدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة».

وأوضحت وزارة النقل في بيانها إلى أن المحطة العملاقة، التي نفذتها شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، تعد عملاً هندسياً فريداً من نوعه، حيث أقيمت على مساحة 15 فدانا، وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة، هي المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق، على مساحة 3400 متر مربع، وترتبط بورشة العمرة الجسيمة للمترو، على مساحة 65 فدانا.

وتضم المحطة التبادلية العملاقة أيضا محطة القطار الكهربائي «العاشر- العاصمة الإدارية الجديدة»، وتقع على مساحة 3700 متر مربع، ومحطة قطارات سكك حديد السويس، على مساحة 6200 متر مربع، ومحطة أتوبيسات سوبر جيت للمحافظات، على مساحة 6200 متر مربع، بالإضافة للمسار الأتوبيس الترددي.

وحسب البيان، تغطي المحطة مظلة عملاقة على هيكل معدني من الحديد، بمساحة 24 ألف متر مربع مغطاه بالألمونيوم والزجاج المقاوم للعوامل الجوية، واستخدم في تنفيذها حوالي 2700 طن من المواسير الصلب، وترتكز على 50 عمود خرساني دائري، ويصل ارتفاع الواجهة الزجاجية للمحطة التبادلية إلى 19 متر.

وتضم المحطة ساحة تبادلية داخلية تربط بين محطتي القطار الكهربائى ومترو الأنفاق، على مساحة 7 آلاف متر مربع، وكوبرى رابط بين المحطتين بطول 21 مترا، وعرض 18 مترا، لتسهيل انتقال الركاب بطريقه سلسة ومباشره من محطة إلى أخرى، وجرى تزويد المجمع بأحدث أنظمة المراقبة والصوتيات ومكافحة الحريق.

واستخدمت الشركة المنفذة 75 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة في إنشاء المحطة، بالإضافة لـ6700 طن حديد تسليح، و3 آلاف طن من حديد قطاعات الإنشاءات، وشارك في تنفيذ العمل الضخم 200 مهندس و800 عامل، بإجمالي ساعات عمل 10.5 مليون ساعة، و19 ألف ساعة عمل للمعدات، فيما استغرق العمل في المشروع 18 شهراً من العمل المتواصل.

وتحتوي المحطة المركزية على مول تجاري مكون من طابقين وجراج لسيارات مستخدمي المول، بمساحة 16 ألف متر مربع، بالاضافة إلى مساحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع، وساحات انتظار للسيارات بمساحة 11 ألف متر مربع، وطرق بطول 1300 متر، وشبكة من أنفاق المشاة لربط المحطة بطريق مصر الإسماعيلية، بإجمالى أطوال 200 متر، كما جرى تنفيذ موقفين للسيارات بإجمالي 450 سيارة لخدمة رواد المحطة.