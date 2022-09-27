كل ما تريد معرفته عن استخراج شهادة التحركات.. «ممكن تعملها على النت»

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة طريقة استخراج شهادة تحركات والأماكن التي تستخرج منها وذلك لمعرفة الانتقال من خلالها بحرية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات استخراج شهادة التحركات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

قبل معرفة ما هي خطوات استخراج شهادة التحركات من وزارة الداخلية يجب معرفة ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراجها وهى كالآتي:

يجب على طالب استخراج شهادة التحركات أن يتوافر معه صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به كما عليه تقديم صورة من جواز السفر، فضلاً عن وجود جواب من الجهة التي طلبت الشهادة.

خطوات استخراج شهادة التحركات من العباسية

إذا رغب الطالب في استخراج الشهادة في استخراجها بشكل مباشر من مقر الجهة الحكومية فعليه التوجه إلى مديرية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمنطقة العباسية ويجب عليه أن تتوافر معه جميع الأوراق المطلوبة السابقة.

طريقة استخراج شهادة التحرك أونلاين

يجب فتح محرك البحث العالمي «جوجل» والبحث عن منصة وزارة الداخلية، عليك أن تختار من بين الخيارات والخدمات التي ستظهر أمامك شهادة التحركات وتقوم بالتسجيل من خلال بريدك الإلكتروني وملء البيانات المطلوبة منك واختيار طريقة الدفع التي تفضلها.