أرخص أسعار الحلاوة بالمحافظات قبل موعد المولد النبوي 2022.. 40 جنيها للكيلو

امتلأت الشوارع بمحافظات مصر المختلفة بحلوى وعرائس المولد مع اقتراب موعد المولد النبوى 2022 الذى يحل فى 8 أكتوبر المقبل، حيث يحتفل المسلمون بالمولد النبوى الشريف بالذكر والطقوس المبهجة منها توزيع الأرز باللبن والشربات، ولكن تظل حلوى المولد أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، فيحرص الجميع على شرائها، والتهادى بها.

اختلاف الأسعار بموعد المولد النبوى 2022

واختلف سعر كيلو حلوى المولد من محافظة لأخرى وفقا لبعد المحافظة عن مكان تصنيع الحلوى وللمكونات المستخدمة بالتصنيع

فنجد وفقا للأسعار المعلنة بالغرفة التجارية من أقل الأسعار محافظات المنوفية وسوهاج

فسعر كيلو حلاوة المولد بسوهاج يبدأ من 40 جنيها للحلوى المشكلة و45 جنيها لحلوى العلف و65 جنيها لحلوى المكسرات.

وكذلك سعر علبة حلاوة المولد بالمنوفية تبدأ من 40 جنية.

أسعار حلاوة المولد بوجه بحرى

وسعر كيلو حلاوة المولد بالغربية 50 جنيها و 70 جنيها للمكسرات

فيما بدأ سعر كيلوة حلاوة المولد بالبحيرة من 55 جنيها و95 جنيها للمكسرات

بينما سعر كيلو حلاوة المولد بالشرقية يبدأ 60 جنيه بينما كيلو حلاوة بالمكسرات 100 جنيه.

أسعار حلاوة المولد بمدن القناة

وبمدن القناة وصل سعر كيلو حلاوة المولد ببورسعيد 65 جنيها حتى 130 للمكسرات

بينما سعر كيلو حلاوة المولد بدمياط 45 جنيها حتى 90 جنيها للمكسرات

وسعر كيلو حلاوة المولد بالإسماعيلية من 60 جنيها حتى 100 للمكسرات

أسعار حلاوة المولد بوجه قبلي

وبوجه قبلى بلغ سعر كيلو حلاوة المولد بالمنيا 60 جنيها و100 جنيها للكسرات

وسعر كيلو حلاوة المولد بقنا من 50 جنيها حتى 150 جنيها للمكسرات الفاخرة والعلب المغلفة .

وسعر كيلو حلاوة المولد بالأقصر 45 جنيها و80 جنيها للحلاوة المكسرات .

وسعر كيلو حلاوة المولد بأسوان وصل 65 جنيها حتى 100 جنيه للمكسرات.