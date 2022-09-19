أسعار حلوى المولد النبوي بالأقصر 2022.. الكيلو يبدأ من 40 جنيها

بالتزامن من اقتراب المولد النبوي الشريف، تشهد محافظة الأقصر انتشار البايكات والفروش التي خصصتها المحافظة لبائعي حلوى المولد، حيث تشهد تلك البايكات إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لانخفاض الأسعار بها مقارنة بالمحلات الكبرى.

أسعار حلاوة المولد في الأقصر

وبحسب ما قاله، قرشي جابر العوامي، أحد البائعين لـ«الوطن»، فإن أسعار حلاوة المولد في الأقصر متباينة، فسعر التشكيلة الكيلو يبلغ 40 جنيهًا، وتشتمل على حلاوة حمصية وفولية، وسمسمية، وملبن، وهريسة، كما يبلغ متوسط سعر كيلو الفولية 70 جنيهًا.

بينما بلغ سعر المشبك 40 جنيهًا للعلبة والقرص بـ 10 جنيهات بزيادة 15 جنيهًا عن العام الماضي، بينما بلغ سعر السمسمية والسودانية حوالي 80 جنيهًا للكيلو الواحد، وبلغ سعر كيلو الفول السوداني غير المقشر 50 جنيهًا، و450 جنيهًا في اللوزية والبندقية.

غرفة عمليات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات

من جانبه أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المديرية أنهت استعداداتها للمولد النبوي الشريف، من خلال عمل غرفة عمليات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات، حتى انتهاء المولد النبوي.

وأضاف «صلاح» في تصريح لـ«الوطن»، أن المديرية تشن يوميًا حملات على مصانع بيع الحلوى، بالإضافة إلى مراقبة المعروض في المحلات والبايكات والفروش والتأكد من جودة المعروض والالتزام بالأسعار المحددة.