توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب البلاد

توقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت «الأرصاد»، إلى أن البلاد تتأثر حاليا بكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من صحراء الجزيرة العربية، يصاحبها رياح شمالية شرقية حارة، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ومعتدل ليلا على أنحاء الجمهورية.

وتوقع خبراء الأرصاد ظهور سحب منخفضة على عدد من مناطق شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مع توقعات بسقوط أمطار على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، ومدينتي حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 سبتمبر

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجة البحري 35 والمحسوسة 37 وتسجل على السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35، وعلى جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42، ومحافظات شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43، ومحافظات جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28 سبتمبر

وعن توقعات درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري عند 35 والمحسوسة 37، وتسجل السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35، وتصل على جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41، وتسجل شمال الصعيد العظمى 40 والمحسوسة 42، فى حين تبلغ الحرارة على جنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 29 سبتمبر

وتسجل القاهرة الكبرى والوجة البحري نحو 34 والمحسوسة 36، وتبلغ العظمى على السواحل الشمالية 31 والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء العظمى 33 والمحسوسة 42، وتسجل محافظات شمال الصعيد العظمى 40 والمحسوسة 42، وجنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 44 فقط.