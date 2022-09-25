توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار درجات الحرارة

أصدر خبراء الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا، عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، فضلًا عن درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، بدءًَا من غدًا الإثنين حتى الأربعاء المقبل.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال خلال الـ 72 ساعة المقبلة، أي الأسبوع الأول من فصل الخريف يسودها أجواء مستقرة نسبيًا لطيفة على كافة الأنحاء، إذ تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية التي تتناسب مع طبيعة فصل الخريف.

وذكر الخبراء أنه من المتوقع ظهور سحب منخفضة خلال ساعات الصباح على عدد من مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال النهار، فضلًا عن وجود أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، أن تسيطر أجواء معتدلة مائلة إلى الرطوبة ليلًا، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يُقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

ونوحت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة خلال الإثنين، لن تتخطى العظمى 34 على القاهرة الكبرى، ويومي الثلاثاء والأربعاء ستزيد درجة واحدة فقط، والتفاصيل على هذا النحو:

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 26 سبتمبر

تصل العظمى في القاهرة الكبرى والوجة البحري نحو 34 والمحسوسة 36، والسواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 42، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44 فقط.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 سبتمبر

والثلاثاء من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري لنحو 35 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28 سبتمبر

وأخيرا العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري تستقر عند 35 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.