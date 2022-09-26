حالة الطقس غدا الثلاثاء 27-9-2022.. شديد الحرارة على القاهرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ ينتظر كلا من مدينتي حلايب وشلاتين أمطارا خفيفة، بنسبة حدوث 20% تقريبا، على فترات متقطعة، فضلا عن وجود نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة الطقس غدا

وكشفت الهيئة أن حالة الطقس غدا الثلاثاء يسودها طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد على ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ما يترتب عليه تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتشهد درجات الحرارة غدًا الأحد، استقرارًا في الأيام الأولى من فصل الخريف 2022 على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 35 - 23

العاصمة الإدارية 34 - 23

6 أكتوبر 35 - 22

بنها 35 - 23

دمنهور 34 - 22

كفر الشيخ 32 - 22

المنصورة 33 - 22

دمياط 31 - 22

بورسعيد 31 - 23

الإسماعيلية 36 - 22

السويس 35 - 22

الزقازيق 34 - 23

شبين الكوم 35 - 23

طنطا 34 - 22

شلاتين 39 - 26

الإسكندرية 31 - 22

العلمين الجديدة 30 - 21

وادي النطرون 35 - 21

مطروح 29 - 21

السلوم 28 - 20

سيوة 36 - 20

العريش 30 - 22

رفح 30 - 22

الطور 35 - 24

كاترين 32 - 18

رأس سدر 37 - 21

نخل 34 - 16

طابا 36 - 23

نويبع 39 - 24

حلايب 35 - 26

شرم الشيخ 40 - 27

الغردقة 41 - 26

مرسى علم 38 - 26

الفيوم 39 - 23

بني سويف 39 - 23

المنيا 41 - 23

أسيوط 41 - 23

سوهاج 42 - 23

قنا 43 - 24

الأقصر 43 - 25

أسوان 43 - 26

الوادي الجديد 44 - 24

أبو سمبل 43 - 25

أبو رماد 37 - 26

رأس حدربة 33 - 26