في عيد ميلاد أروى جودة الـ 42.. أزمات واجهتها خلال مشوارها الفني 

وصفها الجمهور بـ فراشة الوسط الفني، استطاعت أن تخطف قلوب الجماهير بأي عمل فني تظهر خلاله على الشاشات، الفنانة أروى جودة التي تحتفل بعيد ميلادها الـ 42، وقدمت أروى جودة عددا من الأعمال الفنية الهامة خلال مشوارها الفني التي حققت نجاحاً كبيراً، وحصلت على عدد من الجوائز، ولكنها واجهت أزمات في مشوارها الفني ونعرض خلال التقرير التالي عدة أزمات:-

أزمة صحية

تعرضت الفنانة أروى جودة لأزمة صحية منذ سنوات، مؤكدة أنها أصُيبت بمرض «ADD»، وهو مرض يعاني المصاب به من بتشتيت الانتباه وعدم القدرة على ترتيب أفكاره جيدًا، لأنها تحاول بذل مجهود وتركيز بصورة كبيرة طوال الوقت، واكتشفت ذلك الأمر عندما ذهبت إلى طبيب ووجدت نفسها تعاني من الأمر بصورة مستمرة .

أزمة بسبب صور

تعرضت الفنانة أروى جودة لأزمة بعدما تعرضت لأزمة بعدما انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فعاليات إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت عليها علامات «السيلوليت»، وخرجت أروى وقتها للتحدث عن الأمر بحرية وطلاقة مؤكدة أنها لم تخجل من ذلك إطلاقا ، «أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية.. ده غير أنه ميصحش تستخدموا صوري أو صور أي حد من غير استئذان».

أزمة عائلية

انفصلت الفنانة أروى جودة عن خطيبها الممثل التركى أوزجان دينيز، الذي تعرفت عليه في بداية حياتها، حيث إنها كانت تعمل عارضة أزياء، ووصفت تلك العلاقة بأنها انتهت بمنتهى الاحترام والحب لأنه كان يريد أن تسافر معه، ورفضت وقتها السفر والابتعاد عن بلدها مصر .