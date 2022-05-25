أروى جودة تغني وترقص في الشارع «فيديو»

ظهرت الفنانة أروى جودة، وهى ترقص في أحد شوارع أوروبا، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «اإنستجرام»، ونال إعجاب عددا كبيرا من متابعيها وجمهورها، من بينهم مجموعة من أصدقائها داخل الوسط الفني أبرزهم عباس أبو الحسن، وتارا عماد، وسلمى أبو ضيف، ومروة الأزلي.

أروى جودة تشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا

وتشارك الفنانة أروى جودة، في فيلم أشباح أوروبا، والذي كان مقررًا عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، ولكن تم تأجيله من جديد، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل طرح الفيلم بدور السينما بعد إعلان موعد عرضه منذ نحو عامين وحتى الآن، بسبب الخلافات القائمة بين بطلة الفيلم هيفاء وهبي، والمنتج محمد وزيري، والتي وصلت لساحة القضاء.

أبطال الفيلم

فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، أروى جودة، عباس أبو الحسن، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، باسم سمرة، للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

أزمة تهدد عرض أشباح أوروبا في السينما

وبدأت العلاقة بين هيفاء وهبي ومحمد الوزيري منذ نحو 6 سنوات شغل خلالها منصب مدير أعمالها، واتهم بحلول عام 2020 بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها وخيانة الأمانة حيث استولى على ما يزيد عن 50 مليون جنيه، وتم القاء القبض عليه.

وفي نهاية العام الماضي صدر حكم ضد محمد الوزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، بالسجن 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة من قِبل محكمة جنح قصر النيل.