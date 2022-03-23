أروى جودة تظهر في كليب جديد يحمل اسمها مع ميسرة يحيى

طرح الفنان الصاعد «ميسرة يحيى»، أغنية جديدة «فيديو كليب» تحمل عنوان «أروى جودة مش موجودة»، تجمعه بالفنانة أروى جودة، وذلك على منصة «ذا جلوكال» وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما طُرحت أيضًا عبر تطبيق «أنغامي»، والأغنية من كلمات الشاعر عمرو أبوزيد، وألحان وتوزيع روبرت كمال، وإخراج يوسف محروس.

أروى جودة تشارك في كليب ميسرة يحيى الجديد

وشاركت الفنانة أروى جودة في الـ«فيديو كليب»، وظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة، وتفاعل عدد كبير من جمهورهما مع هذه الأغنية، التي حازت على العديد من الإشادات، كما جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أروى جودة تستجيب لتحدي ميسرة يحيى

وكان ميسرة يحيى أطلق الأيام الماضية تحدٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» مرفقًا إياه بهاشتاج «أروى جودة مش موجودة» مناشدًا الفنانة بالنزول على رغبته ومشاركته في الأغنية لتستجيب له النجمة بظهور خاص في الكليب الرسمي لأغنيته.

معلومات عن ميسرة يحيى

يذكر أن ميسرة يحيى مغني وممثل مصري شاب، أحب التمثيل رغم تخرجه في كلية الطب، وحصوله على درجة الماچستير في الجراحة العامة والتجميل.

بدأ حياته الفنية بدخول عالم التمثيل من خلال ورشة مروة جبريل عام 2018، وظهر بعدها في مسلسل قابيل وعدة إعلانات واستمر في شغفه الفني في عالم الغناء والتمثيل.

أروى جودة تشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل «بابلو»

وتخوض أروى جودة السباق الرمضاني 2022 من خلال مشاركتها في مسلسل «بابلو» برفقة الفنان حسن الرداد، والمسلسل تأليف حسان دهشان، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، كما يشارك في بطولته مجموعة من النجوم وهم: سوسن بدر ومصطفى فهمي وسلوى عثمان، ونجلاء بدر ومحمد جمعة، ورشوان توفيق وصلاح عبدالله، وغيرهم من الفنانين.