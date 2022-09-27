برلمانية عن اهتمام الرئيس بقطاع المعلمين: «شريان العملية التعليمية»

اهتمام كبير من الدولة بتحسين أداء الطلاب والمعلمين، وكذلك منظومة التصحيح الإلكتروني لضمان حقوق الطلاب، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال تطوير مراحل نظام التعليم الأساسي، وتحسين آليات التنفيذ، لضمان اكتساب الطلاب المهارات والمعرفة.

ووجه الرئيس السيسي، خلال اجتماعه السابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتركيز على قطاع المعلمين، وانتقاء 1000 معلم ومعلمة من المتميزين لتأهيلهم ليكونوا مديري المدارس مستقبلا، بحسب ما أوضحه، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وأكد رئيس الجمهورية، على ألا تقتصر عملية التصحيح الإلكتروني بالثانوية العامة على مقر مركزي واحد، على يتم التوسع فى إنشاء مراكز فرعية للتسهيل على المواطنين فى المحافظات على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الشأن، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهر اهتماما بالغا بملف التعليم، وخاصة قطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، فضلا عن الاهتمام بنظام التعليم الأساسي كنهج إستراتيجي للدولة ولبناء الإنسان.

وأضافت «البيومي» في حديثها مع «الوطن»، أن الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ، جاء بهدف الوصول إلى اكتساب الطلاب المهارات والأفكار التعليمية، وجعلها قيم المجتمع الجديدة للتعلم، وتخطي موروث اقتصار التعليم على الحصول على شهادة فقط، لافتة إلى أن ذلك يسهل خطط الوصول إلى الجمهورية الجديدة، والتي تصنع لمصر مستقبلا مذدهرًا بجانب تاريخها العريق.

ومن ناحية أخرى، وجه الرئيس السيسي بالتركيز على استمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألومنيوم، عن طريق الاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة إضافية، منها الطاقة الشمسية.

وأكد الرئيس على تعزيز جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وأولها صناعة الألومنيوم، لدورها الحيوي في التنمية الجارية على مستوى القطاعات الكافة، بجميع أنحاء الجمهورية.