«التعليم» تستعد للعام الدراسي الجديد بـ18 قرارا.. منها «منع المحمول داخل الفصول»

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تواصل استعداداتها النهائية للعام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ السبت المقبل، من خلال تجهيز المدارس وتعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تقديم محتوى تعليمي متميز تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأضاف وزير التعليم، أنّ الوزارة تسعى إلى تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، والارتقاء بمستوى الطلاب، لافتا إلى أنّ جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية استعدت جيدا لبداية الدراسة.

قرارات جديدة من وزير التعليم

وأصدر وزير التعليم، أمس، خلال اجتماعه بمدير المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، قرارات جديدة وعاجلة، قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023، بهدف بداية عام دراسي متميز دون معوقات، وجاءت كالتالي:

1- العام الدراسي الجديد 2023 سيشهد عودة الطلاب للمدارس لأنه هدف استراتيجي.

2- العمل على تنفيذ قرار تقسيط المصروفات الدراسية على 4 أقساط، مع مراعاة الأثر النفسي للطلاب.

3- تحقيق مشاهدات تصل إلى 25% للقنوات التعليمية.

4- تقرير أسبوعي لجميع الأنشطة التى تمارس في المدارس بمختلف المحافظات مرفق به فيديوهات لقصص النجاح المختلفة للطلاب.

4- تسليم الكتب المدرسية لجموع الطلاب، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها.

5- إعفاء أبناء المعلمين من دفع المصروفات الدراسية بنسبة 50%، وتقسيط النسبة المتبقية على 3 أقساط.

6- تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

7- الاهتمام بالجانب السلوكي والشخصي للطلاب في المدارس.

8- إكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد، والابتكاري، والإبداعي، مع بداية العام الدراسي الجديد.

9- توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، لأداء رسالتهم على أكمل وجه.

10- الحديث عن المشروعات القومية وغرس قيم المواطنة والولاء للوطن خلال الحصة الأولى في المدارس.

11- الالتزام الكامل بتحية العلم طوال العام الدراسي.

12- رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، والأماكن السياحية.

13- منع الهواتف المحمولة الذكية داخل الفصول.

14- الالتزام بالزي المدرسي الموحد خلال الدراسة، وعدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.

15- وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

16- عقد دورات تدريبية لـ5 آلاف معلم على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديدة.

17- وضع أعمال السنة على الطلاب من الصف السادس الابتدائي.

18- تدريس مادة مشروعات بحثية لا تضاف للمجموع.