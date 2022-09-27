درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-9-2022.. العظمى بالقاهرة 35

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، توقعات خبراء الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تشهد القاهرة الكبري ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة إذ تصل العظمي لـ 35 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم مرتفعة نسبيا عن الأيام الماضية، فتسجل ارتفاعًا شديدًا على الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطبًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ومن المتوقع اليوم وفق خبراء الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك تساقط أمطار اليوم على كلا من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب المعلن من خبراء الأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على كافة الأنحاء، جاءت كالآتي:

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 31 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

شلاتين 39 26

الإسكندرية 31 22

العلمين الجديدة 30 21

وادي النطرون 35 21

مطروح 29 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 35 24

كاترين 32 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 39 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 23

أسيوط 41 23

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 44 24

أبو سمبل 43 25

أبو رماد 37 26

رأس حدربة 33 26.