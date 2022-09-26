السيسي: مصر تتطلع لزيادة معدلات التبادل التجاري مع بلغاريا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، وأكد الرئيس من جانبه، متانة العلاقات الودية بين مصر وبلغاريا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي للتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين.

تعزيز التعاون بين مصر وبلغاريا

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة.

وأكد الرئيس البلغاري خلال الاتصال، الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبي.