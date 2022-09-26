رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

السيسي: مصر تتطلع لزيادة معدلات التبادل التجاري مع بلغاريا

كتب:

محمد أبو عمرة
03:28 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، وأكد الرئيس من جانبه، متانة العلاقات الودية بين مصر وبلغاريا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي للتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين.

تعزيز التعاون بين مصر وبلغاريا

 وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة.

وأكد الرئيس البلغاري خلال الاتصال، الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد:

السيسي يوجه بتوفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة.. على رأسها الألومنيوم

السيسي يوجه بالاهتمام بالمعلمين في المنظومة.. والتركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين

عاجل.. مصر ترسل مساعدات إلى الصومال بتوجيهات من الرئيس السيسي

رئيس هيئة الشؤون الإسلامية بالإمارات: السيسي يرعى القرآن وأهله

الشباب والرياضة: لقاء «السيسي» برئيس اللجنة الأولمبية الدولية كان مهما
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.