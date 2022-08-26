بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية: 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار

تعتبر السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، حيث يجمع البلدين تاريخ طويل من التعاون المشترك في كافة القطاعات ومنها الأصعدة السياسية والاقتصادية.

14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار

شهدت الأسابيع الأخيرة توقيع حوالي 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية، بحسب هيئة الاستثمار.

ووقعت شركة أكواباور اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع شركة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر، ووقعت شركة الفنار العالمية للتطوير اتفاقيتين الأولى مع الهيئة العربية للتصنيع، والاتفاقية الثانية مع مجموعة بنية في مجال تقنية المعلومات، ووقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة عدة اتفاقيات، ووقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقًا استثماريًا مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، و وقعت شركة خوارزمي فنتشرز وشركة خزنة اتفاقية استثمارية، ووقعت شركة أقوات للصناعات الغذائية وشركة حلواني مصر مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات أقوات/ البيك في مصر.

وأعلنت شركة جمجوم فارما عن تدشين مصنع جمجوم فارما بمصر، وتم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين وزير الإعلام السعودي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حجم التبادل التجاري بين البلدين 8.3 مليار دولار خلال 2021

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك تطورا في حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال2021، ووصلت قيمة التبادل التجاري 8.3 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 66.1%.

وأشار الجهاز إلى أن الصادرات المصرية للسعودية سجلت 2 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 21%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2%.

السوق المصرية واعدة

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق المصرية واعدة للمستثمرين كافة، وأن هناك فرص كبيرة خصوصا للمستثمرين السعوديين، والدولة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات العالمية والعربية إلى السوق المصرية.

وأضاف فوزى لـ«الوطن»، أن هناك فرصة كبيرة أمام المستثمرين السعوديين والشركات السعودية للاستثمار في مصر بكافة المجالات أهمها البناء والتشييد والتطوير العقاري، والسياحة.

مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن مصر تعتبر قلب العروبة النابض، وهناك تعاون دائم ومثمر ومستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية، لما لهما من الشقيقين ثقل كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار ما يساهم في فتح الفرص الاستثمارية أمام كافة الشركات العالمية خصوصا العربية وبشكل خاص الاستثمار السعودي.

فرص عظيمة للاستثمار في مصر أمام الشركات السعودية

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، وصل لنحو 4.4 مليار دولار في 2020، وفقا لبيانات وزارة التخطيط، موضحا أن هناك فرص عظيمة للاستثمار في مصر أمام الشركات السعودية، وهناك حوالي 2900 مشروع سعودي في مصر، تغطي كافة مجالات الإنتاج، مما يعزز التعاون بين البلدين.

وتابع شعيب أن هناك ترحيبا بالصادرات المصرية إلى السوق السعودية، مشيرا إلى أن المنتجات المصرية خصوصًا الحاصلات الزراعية تتخذ من المملكة العربية سوق كبيرة لها، نظرا للتسهيلات التي تتم بين البلدين في كافة القطاعات والمجالات المختلفة.

وأكد على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين البلدين، خصوصا أن هناك حالة من التفاهم الكبير في السياسات المشتركة، كما أن حجم التبادل التجاري سيزيد بعد إتمام مشروع الربط الكهربائي وحرص مصر على زيادة التبادل التجاري خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى التسهيلات الاستثمارية التي تمنحها مصر إلى المستثمرين العرب خصوصا السعوديين.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن تحويلات المصريين العاملين في السعودية بلغت حوالى 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020 بزيادة نسبتها 17%، وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين في السعودية أكثر3 ملايين مصري.