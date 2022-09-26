«المركز المصري الألماني» يعلن دورة تدريبية عن «البدائل المتاحة للهجرة»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن إطلاق دورة تدريبية للحديث حول الهجرة غير النظامية، والبدائل المتاحة، والهجرة من أجل العمل في ألمانيا لحاملي المؤهلات الفنية.

الدورة التدريبية موجهة لشباب المنوفية

وأوضح المركز المصري، في منشور عبر الصفحة الرسمية للمركز على «فيس بوك»، أن هذه الدورة التدريبية موجهة لشباب المنوفية، وهم فقط من يستطيعون الاشتراك بهذه الدورة.

دورة متخصصة للحصول على تدريب مهني في ألمانيا

وأشار المركز إلى أن هذه الدورة التدريبية، مخصصة لراغبي الحصول على تدريب مهني في ألمانيا، أو لأي شخص مهتم بمعرفة تفاصيل أكثر عن سوق العمل في المجالات الفنية المختلفة والأوراق والشروط المطلوبة للهجرة، إضافة إلى شرح بدائل متاحة من الممكن أن تزيد من فرص عمل الشباب في مصر.

وأضاف المركز أنه يمكن التسجيل لحضور الدورة من خلال الاتصال على 01090930505 يوم 2 أكتوبر المقبل، داخل جمعية صناع الحياة مؤسسة صناع الحياة، Life Makers Foundation، التي تقع في شبين الكوم، منزل الكوبري العلوي من ناحية البر الشرقي بعد المدرسة المصرية اليابانية، برج شركة النداء.

ويقدم المركز المصرى الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عدد من الدورات التدريبية على مدار العام لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، وتدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي، كما يتم تنظيم بعض التدريبات أونلاين لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع.