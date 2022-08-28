المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة يعلن تفاصيل وموعد دوراته المجانية

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن إتاحة عدد من الدورات المختلفة، في عدد من المجالات المختلفة، داخل المقر الرئيسي بالقاهرة، وقاعات التدريب المنتشرة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير النظامية، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مواعيد وتفاصيل الدورات المجانية المتاحة خلال هذه الأيام.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل ومواعيد الدورات المجانية، وفقا للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

تفاصيل ومواعيد دورات المركز المصري الألماني

1- تدريب «توليد فكرة مشروعك»:

يعد هذا التدريب من أهم التدريبات، التي يتيحها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يهتم بعرض خطوات وأساليب التفكير فى مشروع خاص للشباب، ويؤهلهم لسوق العمل.

حيث يساعد هذا التدريب الشباب الراغبين فى عمل مشروع، من بداية الطريق، أي بداية من التفكير فى فكرة المشروع، ومن ثم تطويرها والتخطيط لها وتنفيذها فى النهاية.

ووفقا للمركز يبدأ هذا الكورس يوم 30 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، داخل المقر الرئيسي للمركز، والكائن في مبني 17، شارع 18 بمنطقة سرايات المعادي.

وعن آلية التقديم فى هذا الكورس، أوضح المركز عبر صفحته الرسمية، أنه للتسجيل ولأي استفسارات، ييمكن التواصل مع المركز فورا، عبر أرقاه الهواتف التالية: 01202744565/ 0227519410.

2- تدريب «أساسيات التحكم المبرمج»:

يعد هذا التدريب من التدريبات المخصصة للفنيين مجانا.

3- تدريب «تصنيع منتجات بسيطة باستخدام آلة الخراطة»

ويهدف التدريبين السابقين إلى زيادة الخبرة العملية للفنيين في عملهم، والذي سيساعدهم أكثر فى اكتساب خبرة.

ووفقا للمركز المصري الألماني، يتم تسليم شهادات من سيمنز إنرجي بعد اتمام التدريب، حيث يستمر التدريب، خلال الفترة من 11 سبتمبر المقبل، وحتى 15 سبتمبر، من 9.30 صباحا حتى 2.30 عصرا.

ويكون التدريب في مقر مركز EGTA في العين السخنة، حيث يوفر المركز انتقالات من القاهرة وإلي التدريب طول الأسبوع.

وللحجز والاستفسار عن هذه التدريبات، يمكن التواصل مع المركز من خلال الاتصال على 01275989064، وذلك أثناء مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9.30 صباحا وحتى 3.30 عصرا.