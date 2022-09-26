«البيئة»: منظومة حديثة وذكية لنظافة شوارع شرم الشيخ.. فيديو

قال ياسر محجوب، مدير هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إنه جرى توقيع عقد بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومحافظة جنوب سيناء، بشأن منظومة رفع المخلفات في محافظة جنوب سيناء، وذلك لضمان استدامتها على مدار 10 سنوات، موضحا أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة في شرم الشيخ أن تكون منظومة حديثة وذكية تتناسب مع كل الأحداث والمستجدات العالمية.

استخدام معدات كهربائية صديقة للبيئة

وأضاف مدير هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبدالباقي، على شاشة «DMC»، أنه تجري الاستعانة بالقطاع الخاص بعد توقيع عقد معه لفصل المخلفات عن بعضها، واستخدام معدات كهربائية صديقة للبيئة لتطوير المنظومة، ويجري تحديد مواقع لتجميع المخالفات لتفادي الراوئح الكريهة.

المنظومة الحديثة والذكية تبدأ من شرم الشيخ

وتابع مدير هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أنه يجري توفير خدمة عملاء لضمان استجابة فورية لجميع الخدمات، موضحا أن تطبيق المنظومة الحديثة والذكية يبدأ من شرم الشيخ، وجار العمل بباقي المدن، ومن المقرر تعميم التجربة على باقي المحافظات، وجار تأهيل الشركات للعمل بهذه المنظومة على مستوى المحافظات والمدن المشابهة لشرم الشيخ.