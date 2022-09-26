البيئة: تقديم كل الخدمات بصورة ذكية خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ

قال الدكتور ياسر محجوب مدير قطاع إعادة هيكلة منظومة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة، إنه مع مؤتمر المناخ الذي سيجرى تنظيمه في مدينة شرم الشيخ، مطلع نوفمبر المقبل، كل العالم يتجه إلى مدينة شرم الشيخ، ويجرى تقديم كل الخدمات بصورة ذكية، بداية من منظومة المخلفات حتى أي منظومة مثل المواصلات.

الهدف من هذه المنظومة هو التعاقد مع قطاع خاص عالمي

وأضاف «محجوب»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي أنه عندما نقول منظومة ذكية، فإن هذا يعني أنها تبدأ من مرحلة الجمع ومرحلة النظافة في الشارع حتى آخر مرحلة، والهدف من هذه المنظومة هو التعاقد مع قطاع خاص عالمي، على دراية بالمدن الذكية سواء خارج أو داخل مصر لتنفيذ المنظومة.

وتابع مدير قطاع إعادة هيكلة منظومة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة، أنه جرى توقيع بروتوكول بالأمس بين وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة وجنوب سيناء، لتنفيذ العقد الذي سيتم توقيعه بين جنوب سيناء والقطاع الخاص، إذ أنّ لهذه المنظومة الالتزام بكل المراحل، بداية من الجمع والفصل ومنظومة النظافة في الشارع والمعالجة والتدوير.

هناك قانون جديد لإدارة المخلفات

وأشار «محجوب»، إلى أن هناك قانون جديد لإدارة المخلفات في مصر وهو القانون 202 لسنة 2020، به سياسات معينة تنظم عمليات جمع القمامة، للحد من تولد المخلفات وإعادة استخدامها مرة أخرى وإعادة تدويرها، ثم يأتي الدور على المرحلة الأخيرة وهي التخلص الآمن.