جامعة قناة السويس تستعد لقمة المناخ بمسابقة للعاملين في مشروعات البيئة

أعلنت جامعة قناة السويس فتح باب التقدم لجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك للعاملين في الجامعة من غير العاملين في أعضاء هيئة التدريس، لتشجيعهم على البحث العلمي، والعمل علي التدخل وحل المشاكل البيئية في المجتمع المحيط.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، إن التقدم للمسابقة مستمر حتى 30 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

ضوابط التقدم للمسابقة

وأشار «مندور»، إلى أنه يمكن للهيئة المعاونة والإداريين العاملين في جامعة قناة السويس، التقدم للمسابقة بتقديم ملخص للبحث باللغة العربية، والسيرة الذاتية.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أنه لابد وأن يكون البحث منشورا في مجلة علمية متخصصة خلال السنوات الثلاثة الماضية، كشرط للتقدم، وأن يكون البحث وملخصه باللغة العربية على أسطوانة مدمجة.

وأشار إلى أن المسابقة تستهدف تحفيز المشاركين بها على التنافس الشريف، وزيادة المعارف، وتنمية القدرة على التفكير العلمي ووضع الحلول واختبار الفروض لمشكلات وتحديات المجتمع.

حل مشاكل المجتمع

وأكد «مندور»، أن جامعة قناة السويس بهذه المسابقات تعزز دورها ومسئوليتها المجتمعية، وكذلك مشاركتها في تناول وحل قضاياه، وخلق قنوات اتصال مع هيئات ومؤسسات المجتمع والبيئة المحيطة.

وقال إن المسابقة يشرف عليها الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وعمرو كشك مديرعام مشروعات البيئة، ومنى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.