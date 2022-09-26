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وكيل الأزهر: الاجتهاد قضية العصر ويجب أن يكون مؤسسيا

كتب:

إسراء سليمان
04:53 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، اليوم الاثنين؛ لبحث سبل التعاون في المجال الدعوي.

الاجتهاد قضية العصر

وقال وكيل الأزهر، إن الاجتهاد قضية العصر وخاصة بعد التغيرات المعاصرة الكثيرة التي واجهت العالم الإسلامي، مؤكدا أن الاجتهاد لا بد أن يكون مؤسسيا لمواجهة أصحاب الانتماءات المختلفة التي تعمل على فرض وجهات النظر التي تؤيد توجهاتهم تحت دعوى الاجتهاد.

وأوضح الضويني، أن الدين جاء لطمأنة القلوب ونشر المحبة والتعاون بين البشر، مشددًا على أن التطرف ضرره على كل مسلم وليس على أصحاب هذا الفكر وحده.

جهود الأزهر في خدمة الإسلام

من جانبه، أعرب الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، عن اعتزازه بالأزهر وبجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، مؤكدًا أن منهج الأزهر هو المنهج الذي جاء به الإسلام، فهو منهج وسطي مستنير، مطالبا الجاليات المسلمة حول العالم بزرع المنهج الأزهري في النشء ليكون مرجعيتهم لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.