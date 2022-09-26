قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «كلنا واحد» لأهالي قرية شابة بكفر الشيخ

نظمت مديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، قافلة طبية بقرية شابة التابعة لمركز دسوق، للكشف وتقديم العلاج مجانا لغير القادرين من أبناء القرية وتوابعها والقرى المجاورة، وتوزيع كراتين مواد غذائية وشنط وملابس.

توفير الخدمات الطبية للمواطنين

وتأتي المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية وجهاز الشرطة على تقديم الدعم للمواطنين، وتوفير الخدمات الطبية، وتوقيع الكشف المجاني الطبي عليهم، ضمن المشاركة المجتمعية التي تعمل دائماً على ترسيخها الوزارة تجاه المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت القافلة تخصصات «القلب والباطنة والرمد والجلدية والأطفال»، فضلاً عن صرف الأدوية مجاناً.

توزيع مساعدات على الأهالي

وتوافد المواطنون بكثافة على المبادرة للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها القافلة للتخفيف عن أهالي القرية، كما شهدت القافلة توزيع مساعدات وزارة الداخلية لبعض الأُسر من أهالي القرية والقرى المجاورة من كراتين مواد غذائية وشنط وملابس في إطار مبادرة «كلنا واحد» التي تُنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.