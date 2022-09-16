توزيع شنط مدرسية مجانا ضمن مبادرة كلنا واحد لتخفيف العبء عن البسطاء

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها رسمي اليوم الجمعة، عن توزيع شنط مدرسية مجانا ضمن مبادرة كلنا واحد، على الأطفال في كل من دور رعاية الأيتام وأيضاً المناطق الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن فعاليات المرحلة رقم 23 من المبادرة.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل توزيع شنط مدرسية مجاناً ضمن مبادرة كلنا واحد، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

تفاصيل توزيع شنط مدرسية مجاناً ضمن مبادرة كلنا واحد

- تم توزيع شنط مدرسية مجاناً ضمن مبادرة كلنا واحد من جانب وزارة الداخلية، للتخفيف عن كاهل البسطاء.

- توزيع الحقائب كان للأطفال سواء في دور رعاية الأيتام، أو المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى الأولى بالرعاية، وأيضاً أطفال المناطق الحضارية الجديدة

- هدف المبادرة والفعاليات هو توفير كافة مستلزمات المدارس بمناسبة اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

- مبادرة كلنا واحد تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

- الحقائب المدرسية بها كافة مشتملاتها من أدوات ومستلزمات مدرسية.

- يتم التوزيع بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن.

مناطق توزيع شنط مدرسية مجاناً ضمن مبادرة كلنا واحد

وأعلنت وزارة الداخلية، عن مناطق توزيع شنط مدرسية مجاناً ضمن مبادرة كلنا واحد وهي كالتالي:

- يتم توزيع الحقائب المدرسية في: «حي أهالينا في السلام بمحافظة القاهرة»، بالإضافة إلى مديريات أمن كل من «الجيزة - المنوفية - الدقهلية - جنوب سيناء والشرقية - الإسكندرية - كفر الشيخ - القليوبية - المنيا - الإسماعيلية - مطروح».

- تأتي فعاليات المبادرة لتعزيز لروح المشاركة والمؤازرة بين كل من هيئة الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.

مبادرة كلنا واحد

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت انطلاق فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، والتي ستستمر فعالياتها لمدة شهر كامل، وتوفر كافة المتطلبات والأدوات الدراسية من حقائب مدرسية وأحذية والزي المدرسي، وبأسعار مخفضة وأقل من أسعار الأسواق الخارجية، من أجل التيسير وتسهيل الأعباء من على أولياء الأمور حيث تصل الخصومات إلى نسبة 30%، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد في الأول من شهر أكتوبر المقبل.