«العفو الرئاسي» تنشر أول صور للمفرج عنهم.. بشائر الخير مستمرة

نشر أعضاء لجنة العفو الرئاسي، صورا للمفرج عنهم ضمن قائمة العفو الجديدة، اليوم، التي ضمت 39 شخصا.

الافراج عن مجموعة جديدة

وقالت اللجنة إن هذه الصور من إتمام الإفراج عن مجموعة اليوم، مؤكدة الاستمرار في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

قائمة المفرج عنهم بعفو رئاسي

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت أمس، الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين، وهم:

- عصام محمد محمد أحمد

- ‏سعيد محمد صاوي عيد

- هاني حسن محمد ابراهيم

- وليد علي سالم محمود

- أحمد عبدالله عبدالحفيظ

- وائل قرني سيد محمود

- أحمد محمد محمد إسماعيل

- مجدي صلاح خاصر محمود

- أحمد طريف جلال ظريف

- ضياء عبد الحفيظ عبد المنعم

- محمد إبراهيم عبد الستار محمد

- عاطف محمد عبدالرحمن أحمد

- محمد عزام محمد حسين

- محمد شعبان حسين علي

- رزق صبحي يوسف فخر

- محمود حنفي محمود أحمد

- سامح عبدالمنجي السعيد احمد

- حسني حسانين عبد الغفار

- يوسف محمود عباس سالم

- عمر عبدالقادر عبدالحليم شندي

- رجب عبده محمد جاد المولى

- أيمن جمال محمد حسن

- عبدالحميد سيد عبدالحميد إبراهيم

- أشرف محمد عبدالمقصود عطية

- مصطفى علي صبرة

- محمود رضا محمود محمد

- خالد محمد عبدالسلام رضوان

- عبداللاه حسين محمد علي

- علي محمود محمد خليل

- احمد مجدي محمد صالح

- تامر محمد عبد الرحمن عباس

- مصطفى محمود احمد كامل

- مصطفى محمد فوزي رزق ميدان

- أحمد علي محمد مروان

- محمد فتحي محمد حسانين

- أحمد عبد اللطيف أحمد الخولي

- محمد طه أحمد محمد

- إسلام خلف محمد أحمد

- محمد محيي الدين محمد عيسى .

ووجّه أعضاء لجنة العفو الرئاسي الشكر لرئيس الجمهورية؛ لما يوليه من اهتمام خاص ودعم مستمر للجنة وأعمالها، كما توجهوا بالشكر إلى النائب العام، ووزير الداخلية على الجهود المبذولة في هذا الملف، وحرصهما الشديد على التعاون لغلق هذا الملف وإنهائه بشكل جذري، مؤكدين أن الرئيس شدد على ضرورة عودة المعفي عنهم إلى وظائفهم؛ لأن مساعدتهم واجب وطني.