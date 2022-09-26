السيطرة على حريق هائل نشب في عقار «سكني - تجاري» بأسوان

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، بالتعاون مع أهالي منطقة السوق السياحي القديم من السيطرة على حريق هائل بعمارة تجارية وسكنية بشارع البصالي المتبرع من السوق.

كان اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، تلقى بلاغا من شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في عمارة سكنية وتجارية، في شارع البصالي، وأمر مدير الأمن بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان؛ للتعامل السريع مع الواقعة.

الدفع بأكثر من 7 سيارات إطفاء

ودفعت قوات الحماية المدنية في أسوان بأكثر من 7 سيارات إطفاء، وانتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمباشرة أعمال السيطرة على الحريق، والتبريد، وأمر بسرعة حصر الخسائر المادية، إذ توجد في العمارة مجموعة محلات عطارة وبهارات وكذلك مكاتب إدارية وعيادات طبية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي ورجال المباحث وسرعة التحريات حول الواقعة.