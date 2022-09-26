الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة وهبوب رياح تؤثر على كل الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين اليوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر، موضحة تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

هل تشهد البلاد سقوط أمطار؟

وأشارت الهيئة إلى عدم وجود أمطار في معظم الأنحاء بل يستمر الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 35 و36 درجة.

وقال خبراء إن البلاد تتأثر بهبوب رياح شرقية قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية لتؤثر على كافة الأنحاء، كما تشهد القاهرة في نهاية الأسبوع ارتفاعا طفيفا، مع عدم سقوط أمطار على كافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات درجات الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة، وهي كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 سبتمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 ودرجة الحرارة المحسوسة 37.

السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

محافظات شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

محافظات جنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28 سبتمبر

محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري تستقر عند 35 والمحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35.

محافظة جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

محافظة شمال الصعيد العظمى 40 والمحسوسة 42.

محافظة جنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 29 سبتمبر

محافظات الوجه البحري نحو 34 والمحسوسة 36.

السواحل الشمالية 31 والمحسوسة 33.

جنوب سيناء تبلغ الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد العظمى 40 والمحسوسة 42.

جنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 44.