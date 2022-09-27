أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 27-9-2022 في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر، حيث أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور الأسعار المختلفة مثل الطماطم والخيار والجزر والبصل وغيرها من الأنواع المختلفة.

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور والأسواق المصرية وفق الجولة التي تقوم بها «الوطن» في الصباح مع اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو البصل بين جنيهين و4 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و10 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر بين 2.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و17 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 5 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

كما اختلفت أسعار الخضروات على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و9 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

اختلف سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.

فيما ترواح سعر كيلو البصل بين جنيهين و3 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بين 6 و8 جنيهات.

ووصل سعر كيلو البامية لـ20 جنيها.