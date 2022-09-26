نادية الجندي عن تصدرها التريند بسبب جلسات التصوير: حب الناس

تصدرت الفنانة نادية الجندي خلال فترة الصيف، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خضوعها لأكثر من جلسة تصوير فى مدينة الساحل الشمالي جعلت الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير ويعبرون عن إعجابهم.

وقالت الفنانة نادية الجندى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «دا بيبقي حب الناس ودي حاجة لا تقدر بثمن، وهناك علاقة حب قوية بيتم تأسيسها بين الفنان وجمهوره على مدار سنين طويلة».

نادية الجندى تكشف سبب تصدرها التريند

وتابعت الجندي أن حب الجمهور لها هو الذي يجعلهم ينتظرون جلسات تصويرها، وهذا يكون السبب في أن الصور تتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها تخضع لجلسات التصوير لأنها تحب دائما أن تبقى على تواصل مع جمهورها وتشاركهم لحظات من حياتها، كما أن أجواء الصيف تحمس على التقاط الصور.

تكريم نادية الجندي بمهرجان القاهرة

يذكر أن الفنانة نادية الجندي جرى تكريمها من قِبل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، الأربعاء الماضي، وسط حضور عدد كبير من النجوم.