مصور نادية الجندي: فنانة شديدة الالتزام.. وصلاتها وحبها للحياة سر جمالها

قال محمود رؤوف مصور المشاهير، إن الفنانة القديرة نادية الجندي دقيقة للغاية فى اختيار «اللوكات» والإطلالات الخاصة بجلسات التصوير، التي ينفذها لها خلال العامين الماضيين، متحدثا عن ملامح من شخصيتها ومدى التزامها.

نادية الجندي فنانة محبة للحياة

أضاف رؤوف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه منذ أن بدأ تصوير نادية الجندي، وهما يتصدران قوائم المشاهدة ومحركات البحث، بسبب دقتها في اختيار أماكن وملابس التصوير، التي دوما ما تحدث ضجة لجمالها وأناقتها.

وأشار إلى أنها «فنانة شديدة الالتزام»، وتفهم في مكونات التصوير والصور، نظرا لخبراتها الطويلة مع التصوير السينمائي والتليفزيوني.

نادية الجندي دقيقة في اختياراتها

عن تصريحاته حول مواظبة نادية الجندي على الصلاة، قال: «النجمة القديرة قالت لي: ضروري المواظبة على الصلاة، وممارسة الرياضة، وأن يكون الشخص محب للحياة طول الوقت، وهو ده سر جمالها»، متابعا: «اكتشفت أنها شخصية طيبة جدا، وبتعمل خير كتير مش بتعلن عنه».

جائزة مهرجان القاهرة للدراما

كانت نادية الجندي، قد استلمت مؤخرا، من مهرجان القاهرة للدراما، جائزة عن تاريخها الفني، بحضور الفنان يحيي الفخراني، رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت الفنانة القديرة: «بشكرهم على هذا الإنجاز العظيم لهذا المهرجان الكبير، الدراما المصرية القوة الناعمة المؤثرة في وجدان الشباب والأطفال والأسرة المصرية، عشان كده المهرجان ده فرصة كبيرة أوي لمنافسة كبيرة لإنتاج أعمال كبيرة وجيدة وهادفة، لتغيير مفاهيم مغلوطة كتيرة أوي عند الناس، وبتمنى لهم كل التوفيق».